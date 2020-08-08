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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: العاملون بالمديرية يصوتون فى «انتخابات الشيوخ» على يومين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، بقيام المديرية بتقسيم العاملين بالمديرية للإدلاء بأصواتهم فى مجلس الشيوخ على يومين، وتقوم 50% من القوى البشرية بالمديرية بأداء الواجب الإنتخابى بينما يستمر نصف القوى فى العمل باليوم الأول، بينما يتم التبديل بينهم فى اليوم الثانى.
وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على مديرى المستشفيات بتقديم كافة سبل التسهيل لإدلاء الموظفين بأصواتهم ومتابعة العاملين في النزول للاستحقاق الانتخابى باعتباره واجبًا وطنيًا لابد أن يتسارع الجميع في خدمه الوطن وأن يكون هناك تمثيل مشرف للقطاع الصحي فى أداء الاستحقاق الدستورى.
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