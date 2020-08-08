شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: انخفاض أعداد مصابى كورونا فى أمريكا ووصول 3 لقاحات للمرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى رونالد ترامب، أن أعداد المصابين بكورونا الذين تظهر عليهم الأعراض انخفضت في أمريكا، مضيفا أن الكثير من الولايات الأمريكية تظهر تحسنا في التعاطي مع الوباء، كما أكد وصول 3 لقاحات للمرحلة الثالثة من الاختبارات، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وأضاف ترامب: قمنا بتوفير المزيد من المعدات لتعزيز القدرة على مواجهة الفيروس، والعلاج بالبلازما يظهر نتائج مبشرة في مواجهة كورونا،مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا سببه زيادة الفحوصات وسرعة النتائج.

وتابع ترامب أنه إذا استمر الديمقراطيون في منع تمرير المساعدات سيتخذ قرارات تنفيذية، وعن الأوضاع فى لبنان قال إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي حول أحداث بيروت المأساوية، مضيفًا أن تفجير بيروت حدث لم يشهد له العالم مثيلاً، وسنقوم بتقديم مزيد من المساعدات للبنان في الأيام المقبلة.