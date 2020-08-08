شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تعلن شروط نظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحددت الكلية الشروط وهى أن يكون الطالب مرشح لكلية التجارة انتظام عين شمس، وأن يكون الطالب حاصل على 80٪؜ على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية وهو ما يعنى حصوله على 40 درجة على الأقل من 50.

وتتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقاً للمجموع الاعتبارى (مجموع الطالب فى الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية)، حيث يقوم الطالب باختيار كلية التجارة ضمن الكليات المتاحة من مكتب التنسيق .

وأوضحت الكلية أنه لا يمكن الالتحاق بكلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة مباشرة ضمن كليات مكتب التنسيق ولكن على الطالب اختيار كلية تجارة انتظام عين شمس وبعد ذلك يتم التقدم للشعبة إنجليزى بنظام الساعات المعتمدة عن طريق التنسيق الداخلى داخل الكلية فيما بعد وذلك بمقر البرنامج (الدور الأول مبنى ج)

وعن الحد الادنى للمجموع الاعتبارى الذى سيتم على أساسه قبول الطلاب بالبرنامج أشارت الكلية إلى أنن الحد الادنى للمجموع الاعتبارى لكل شعبة من الشعب الثلاث (أدبي- علوم- رياضة) يتم تحديده فقط بمجرد غلق باب التقديم بالبرنامج وفقاً لإعداد ودرجات الطلاب المتقدمين بالبرنامج، ولا يمكن التنبؤ به قبل ذلك، موضحة أنه سيتم تحديد المواعيد الخاصة بفتح باب الالتحاق بالبرنامج بعد التنسيق مع الادارة العليا لجامعة عين شمس وفور تحديدها سيتم إعلانها فوراً.