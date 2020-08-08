شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشروعات صغيرة يمولها صندوق التنمية المحلية بفائدة لا تتعدى 6%.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمول صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6%. وأعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أن الصندوق استطاع توفير حوالى 20 ألف فرصة عمل للشباب، من خلال توفير نحو مبلغ 140 مليون جنيه قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات.

الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية عددا من المشروعات التى يمكن أن يمولها صندوق التنمية المحلية:

1 - المشروعات الإنتاجية مثل":الإنتاج الزراعى والحيوانى، الإنتاج الداجنى، التصنيع الزراعى، عسل النحل ومشتقاته".

2 - الصناعات الحرفية التى تعتمد على التكنولوجيا البسيطة والموارد البيئية المتاحة "

3- المشروعات التسويقية مثل:" أنشطة التجميع والفرز والتجهيز والتعبئة، النقل والتوزيع"

4- منافذ البيع والتسويق للسلع المختلفة.

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5- مجال المشروعات الخدمية ذات العائد مثل : "جمع المخلفات وتدويرها، الميكنة الزراعية، ورش الإصلاح والصيانة، محطات خدمة السيارات".

6- العيادات البيطرية، مكاتب الاتصالات الأهلية "

7- الورش الحرفية المتنوعة .

8- تطوير المخابز البلدية والأفرنجية .

9 - المطاعم والكافتيريات

10 - محلات العصائر .