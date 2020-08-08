شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تتحول لجدار من الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوى فى أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مقولة شهيرة تقول "من أنواع الرزق، هو أن يضع الله لك قبولاً في قلب كل من يراك"، وهو ما رزقه الله لليوتيوبر مصطفي حفناوى، الذى تحولت جدران الآلاف من حسابات السوشيال ميديا المختلفة للدعاء له بعد أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها ومازال يمكث فيها داخل العناية المركزة إثر تعرضه لجلطة في المخ.

وانتشرت خلال الساعات الماضية الآلاف من المنشورات التي تطالب بالدعاء لـ "حفناوي" في أزمته الصحية الحالية، والتي يخضع فيها تحت رقابة شديدة في العناية المركزة بعد فقدانه للوعي بشكل كامل، ووضعه على أجهزة التنفس.



مصطفي حفناوي

وبدأت حملة الدعاء التي سيطرت على منصات السوشيال ميديا بمنشور من أحد أصدقائه الذي كتب " صديقي مصطفى حفناوي كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.، فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون"، مضيفاً: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.، هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".

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وسرعان ما تحولت منصات السوشيال ميديا لحملات دعاء من أجل اليوتيوبر الشهير الذي يحظى بشعبية كبيرة عبر حساباته الشخصية.

ومن ضمن الداعمين لحفناوي في أزمته الحالية هو النجم تامر حسني، الذي حرص على زيارته في المستشفى منذ قليل، لتقديم الدعم المعنوي لعائلته وأصدقائه، كما حرصت هنا الزاهد وعدد من الفنانين على نشر صور لحفناوي عبر حساباتهم المختلفة لدعمه.