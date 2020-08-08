شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بمجلس إدارة قطاع المقطم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة أمس في إطار تدبير خدمة منطقة المقطم، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد تأسيس مجلس إدارة لكافة الأنشطة الخدمية بالمنطقة برئاسة قداسة البابا.
حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم مع مجموعة من الآباء كهنة المقطم والاراخنة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بداية جديدة للخدمة من خلال مجلس الإدارة الجديد.
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