شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر حزمة توصيات لمزارعى القطن خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، الواجب على مزارعى محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس، خلال تفتيح اللوز والفطام لزيادة الإنتاج.

وتمثلت التوصيات التى اعدها معهد بحوث القطن فى التالي:

-إحكام الرى خلال هذه الفترة فى الأراضى المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضى المرتفع أو سيئة الصرف يفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.

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عدم اللجوء الى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.

يراعى أن تكون آخر رية ( الفطام ) عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعى بنسبة 15 – 20 %.

كان الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن هناك لجان متابعة على جميع زراعات القطن المنزرعة وتقديم جمع الارشادات والتوصيات لزيادة الإنتاج، مضيفا أن اجمالى المساحات المنزرعة من القطن الموسم الصيفى تبلغ 180 ألف فدان بجميع المحافظات المختلفة التى تزرع قطن، مضيفا أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 8 قنطار.

وأضاف مدير معهد القطن، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإنتاجية المتوقعة من المساحات الكلية المنزرعة لمحصول القطن تقترب من مليون و500 ألف قنطار، مشير الى أن المعهد نجح فى الفترة الاخيرة من انتاج مجموعة من الاصناف الجديدة المتفوقة فى المحصول والجودة منها وعالية الإنتاجية مطروحة حاليا فى الموسم الصيفى، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه القبلى حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى مع التبكير فى النضج بالتالى توفير مياه الرى بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الالية والجنى الالى مناسب للتصنيع المحلى.