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شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس رداً على التبرع بمليون دولار للشعب اللبنانى: "كل واحد حر فى فلوسه" والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشكل غير مباشر، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني من أجل إعادة بناء المرفأ والمنازل المحيطة له عقب الانفجار الكبير الذي دمر عدد كبير من المباني، ورد ساويرس على إحدى التغريدات التى وجهت اليه والتي جاءت كالأتى" أوراسكوم تليكوم تتبرع بمليون دولار لانفجار لبنان طبعا شعور نبيل ياريت تساعد ولاد بلدك احنا طلبنا منك تخفيض المقدم الشقة ومفيش استجابة".
نجيب ساويرس
ليأتي رد ساويرس على التغريدة قائلاً " تصور نفسك وبيتك اتدمر وبعض أفراد أسرتك توفوا وبعدين تعال كلمني، وبالمناسبة كل واحد حر في فلوسه"، ليؤكد بشكل غير مباشرة تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني.
وكان قد علق ساويرس عن دعمه للشعب اللبناني في أزمته، وكتب تغريدة قائلاً "أنا بحب لبنان و متحيز للبنانيين متابع لأفراحهم و أحزانهم، أبشرهم أنتم أقوى من الحزن والمصائب سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة ستزول الغمة و سيتدخل الله للخلاص من الأحزان و سيضع لمسته ليثبت".
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