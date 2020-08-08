شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مكون من 11 طابقا بعد وجود تصدعات وتشققات بالجدران بمدينة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة المهندس على عبد الستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، سكان عقار مكون من 11 طابقا، بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها، بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار، وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار، وإخلاء سكانه، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.

وفي هذ السياق، أكد المهندس على عبد الستار، رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات بجدران المنزل تم على الفور التحرك بلجنة الأزمات، وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظا على صحة السكان.

وأضاف "عبد الستار"، أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية بقيادة المهندس عبد الله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الأن، وبناءا على التقرير الفنى للجنة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقا للتوصيات التى سيتضمنها التقرير، والتحرك الفورى حتى لا تقع الكارثة.

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