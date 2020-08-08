شكرا لقرائتكم خبر عن جنون أردوغان.. الديكتاتور يطيح بقيادات الجيش لرفضهم التدخل فى شئون الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التخبط والارتباك يعيشها نظام أردوغان في الوقت الحالي، بسبب استمرار دعمه للإرهاب، وتدخلاته في شئون الدول الأخرى، ودعم الجماعات المسلحة بشكل مستمر، وهو ما وصل الأمر إلى الإطاحة بعدد من قيادات الجيش التركي.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، إن أردوغان أجرى العديد من التعديلات في الجيش التركي، من أجل السيطرة على كل أركان الدولة التركية، وتمكين القيادات التابعة له، وتنفيذ كافة مخططاته وتخوفا من الإطاحة به، الأمر الذى أثار العديد من الجدل في الساحة التركية.

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وأضاف التقرير، أن أردوغان أطاح بالفريق زكاني أكساكالي، والمعروف بأنه صندوق أردوغان الأسود، كما أطاح بالجنرال إسماعيل متين، لرفضهم لتدخلات الجيش السافرة في المنطقة.