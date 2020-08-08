شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مظاهرات فى طرابلس داخل ليبيا وانتشار كبير للميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وسائل إعلام ليبية أكدت بأن هناك مظاهرات بميدان الجزائر في طرابلس وانتشار كبير للميليشيات.

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