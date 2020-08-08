أخبار × 24 ساعة.. 1.5 مليار جنيه إجمالى متحصلات جدية التصالح بمخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. - التعليم العالى: 35 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات -الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة وتعافى 1655 مصابًا

- ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 82% والعظمى بالقاهرة 38 درجة - القوى العاملة تعلن وصول جثامين 3 مصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت غدا - تنسيق 2020.. الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات Advertisements - وزير التنمية المحلية: 1.5مليار جنيه إجمالى متحصلات جدية التصالح بمخالفات البناء - التنمية المحلية: 600 ألف مواطن تقدموا بطلبات تصالح بمخالفات البناء - الأوقاف تحرر محضرا ضد مرشح لمجلس الشيوخ علق لافتة دعاية على مسجد بمطروح -وزير الأوقاف يحذر من أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية - التضامن: إلزام الحضانات بكافة الإجراءات الاحترازية فى حالة العودة للعمل - المترو: مستمرون فى منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون كمامات وغرامة للمخالف

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