شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لازم نشارك فى انتخابات الشيوخ؟.. تغطية خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" تغطية خاصة جديدة عن أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، من إعداد هدى أبو بكر وتقديم رغدة بكر.

ساعات قليلة تفصلنا عن حدث واستحقاق دستورى هام، وهو انتخابات مجلس الشيوخ، الذى يبدأ بتصويت المصريين في الخارج على مدار يوم الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس بالخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس بالداخل.

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الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عملية تصويت الخارج عبر البريد، لمن سبق وقام بتسجيل نفسه فقط خلال الفترة التى إتاحتها الهيئة، حيث يكون الاقتراع من خلال إرسال رأى الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وفى تسجيل صوتى أوضح اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أهمية مجلس الشيوخ، وضرورة المشاركة والتصويت في الانتخابات، وأهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الأمر