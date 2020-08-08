بالصور.. حريق في منطقة التبة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تجابه قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقًا اندلع في منطقة التبة بمدينة نصر، مساء الجمعة. مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع مصطفى النحاس. وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء العاصمة في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى المحلات والعقارات المجاورة. وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الحريق؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة المارة.

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