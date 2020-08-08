​"البحوث الإسلامية": 5 برامج توعوية إلكترونية لوعاظ الأزهر تستهدف فئة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

واصل وعاظ الأزهر الشريف جهودهم التوعوية ضمن البرامج التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية بأشكالها المختلفة للوصول إلى الناس وتوعيتهم بالمفاهيم والقضايا المعاصرة التي تمثل أهمية كبرى في حياتهم خاصة فئة الشباب.

وأوضح المجمع في بيان له، الجمعة، إنه تم إطلاق مجموعة من الأنشطة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال إنشاء مجموعات تواصل مع الجمهور العام، وذلك في إطار الظروف التي يمر بها العالم نتيجة أزمة كورونا وما ترتب على ذلك من اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي حالت دون الاتصال المباشر للوعاظ مع الجمهور، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الأنشطة التي ينفذها الوعاظ والواعظات الأزهر إلكترونيا، تحقق رسالة الأزهر ودور دعاته في الحفاظ على وعي المجتمع بمختلف فئاته، خاصة فئة الشباب ممن هم في حاجة مستمرة إلى من يأخذ بأيديهم ويحافظ على عقولهم من العبث بها والتلاعب بمستقبلهم، ويوضح لهم ما التبس عليهم من مفاهيم ترتبط بشئون حياتهم ارتباطًا مباشرًا.

وأوضح الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن وعاظ الأزهر ينفذون حاليًا عددًا من البرامج الدعوية المهمة تنفذها منطقة وعظ القاهرة وبعض مناطق الوعظ الأخرى، مثل: (البناء الإيماني للأسرة والمجتمع) وتتناول هذه السلسلة القضايا الإيمانية التي تحتاجها الأسرة والمجتمع، وبرنامج (ثقافة الشباب المسلم)، وتتناول هذه السلسة كل الجوانب والمعارف التي يحتاج إليها الشباب في مراحلهم العمرية المختلفة، وبرنامج (الشباب والتحديات المعاصرة) ويتناول التحديات الفكرية والمجتمعية والأخلاقية التي تواجه الشباب في العصر الحاضر، وبرنامج (القيم الجمالية في الإسلام) وتتناول هذه السلسلة الجوانب الجمالية التي أشار إليها الإسلام في مصدريه الكتاب والسنة، وبرنامج (الإيمان أولًا، فكيف نبدأ به؟) وهذه سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لقضايا الإيمان.