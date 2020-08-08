إزالة لافتات انتخابية بدون تصريح من ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أعلنت محافظة الجيزة، إزالة دعاية انتخابية بدون تصريح من محيط جامعة القاهرة، وميدان النهضة، وإيداعها مخازن الحي. يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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