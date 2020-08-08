أخبار مصر | أيمن محسب: جميع مرشحي حزب الوفد ليس عليهم غبار

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن محسب: جميع مرشحي حزب الوفد ليس عليهم غبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحاسب أيمن محسب، مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بدائرة الجيزة، إنه حرص على الوصول إلى درجات متقدمة في العلم والمعرفة في مجال القانون وتوصل إلى رسالة "كيفية محاسبة النائب بعد النجاح" وكانت مشروع الدكتوراه الخاصة به والتي حصل عليها من الجامعة الفرنسية فلسنبورغ وتم توزيعها في فرنسا بشكل كبير وتم إرسالها إلى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد: الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.

وطالب محسب الحضور وجموع الشعب المصري بالتدقيق في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لافتا إلى أن القانون بطبعه ملزم لذلك يجب التدقيق في اختيار من سيقوم بسن وتشريع القوانين التي تمس الشارع ويعمل على تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين.

وأضاف محسب أن جميع مرشحي حزب الوفد ليس عليهم غبار وجميعهم أصحاب مهن ترتقي إلى رسالة أكثر من هي مهنة لذلك سوف يكون لديهم الحكمة في اختيار القوانين سوف تسن وتشرع داخل مجلس الشيوخ لتصب في صالح الوطن والمواطن.

انتخابات مجلس الشيوخ