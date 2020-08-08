أخبار مصر | عمرو أبو اليزيد: المشاركة الإيجابية في الانتخابات تخدم الوطن

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو أبو اليزيد: المشاركة الإيجابية في الانتخابات تخدم الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز كرداسة بلد العُمد والمشايخ، في مؤتمر دعم مرشحي الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، متوجهًا بالتحية لأهالي وأبناء كفر حكيم.
جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.
ودعا أبو اليزيد أهالي كرداسة وأبناء محافظة الجيزة للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتوعية الأهالي في المنازل بأهمية هذه المشاركة بالاختيار الأصلح والأمثل، بما يدعم ويخدم الدولة المصرية والمواطن المصري، بشخصيات تضيف وتدعم مطالب الجميع.
وطالب النائب الوفدي أهالي كرداسة بدعم مرشحي الوفد في محافظة الجيزة سواء كان في القائمة الوطنية "من أجل مصر" الذي يمثل الوفد فيها بالجيزة الكاتب الصحفي طارق تهامي والدكتورة أمل رمزي، وبالنظام الفردي المستشار محمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، 3 أفراد ضمن 8 هم قادرين على التغيير والدعم لصالح الوطن.
وأوضح "أبو اليزيد" أن المشاركة السلبية يضر بالجميع، لكن المشاركة الإيجابية بأفضل الموجودين، خاصة وأن مجلس الشيوخ يجب أن يحتوي على جميع التخصصات والتوجهات والتيارات، والدليل على ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بتعيين 100 شخصية مختلفة في تخصصات متعددة طبية وقانونية ودستورية والزراعية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية، وتخصصات مختلفة أخرى تخدم الوطن والمواطنين.
انتخابات مجلس الشيوخ
وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:
يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.
- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.
- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته.
- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.
- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.
- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.
- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.
- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.
- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.
- يقوم بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.
- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.
- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.