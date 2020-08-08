أخبار مصر | عمرو أبو اليزيد: المشاركة الإيجابية في الانتخابات تخدم الوطن

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو أبو اليزيد: المشاركة الإيجابية في الانتخابات تخدم الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز كرداسة بلد العُمد والمشايخ، في مؤتمر دعم مرشحي الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، متوجهًا بالتحية لأهالي وأبناء كفر حكيم.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.

ودعا أبو اليزيد أهالي كرداسة وأبناء محافظة الجيزة للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتوعية الأهالي في المنازل بأهمية هذه المشاركة بالاختيار الأصلح والأمثل، بما يدعم ويخدم الدولة المصرية والمواطن المصري، بشخصيات تضيف وتدعم مطالب الجميع.

وطالب النائب الوفدي أهالي كرداسة بدعم مرشحي الوفد في محافظة الجيزة سواء كان في القائمة الوطنية "من أجل مصر" الذي يمثل الوفد فيها بالجيزة الكاتب الصحفي طارق تهامي والدكتورة أمل رمزي، وبالنظام الفردي المستشار محمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، 3 أفراد ضمن 8 هم قادرين على التغيير والدعم لصالح الوطن.

وأوضح "أبو اليزيد" أن المشاركة السلبية يضر بالجميع، لكن المشاركة الإيجابية بأفضل الموجودين، خاصة وأن مجلس الشيوخ يجب أن يحتوي على جميع التخصصات والتوجهات والتيارات، والدليل على ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بتعيين 100 شخصية مختلفة في تخصصات متعددة طبية وقانونية ودستورية والزراعية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية، وتخصصات مختلفة أخرى تخدم الوطن والمواطنين.

انتخابات مجلس الشيوخ