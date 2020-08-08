أخبار مصر | المستشار محمد ذكري: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر المستشار محمد ذكري: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستشار محمد ذكري ناصف، مرشح حزب الوفد لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة 2020، الشعب المصري بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 خاصة أن هناك تقدم كبير في جميع القطاعات والمجالات لذلك وجود مجلس الشيوخ سوف يكون خير معين لمجلس النواب والحكومة من خلال القوانين التي سيتم سنها لذلك المشاركة واجب وطني على الجميع.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد: الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.

ورحب ذكري بالحضور من أهالي كفر حكيم ناهيا وكرداسة، قائلا: "عينت وكيلا للنائب العام لنيابات الجيزة الكلية في عام 1976 لذلك أعرف أهل الجيزة وكرداسة بشكل جيد، وعملت بنيابات مركز إمبابة الجزئية وتم انتدابي بنيابة النقض التجاري مدني، كما قمت بالعمل بدولة الكويت الشقيقة كرئيسا لنيابة التمييز، وعينت رئيسا بمحكمة القاهرة رئاسة الدائرة التجارية والعقود المدنية، ورئاسة الدائرة التجارية وقضايا الاستثمار بمحكمة استئناف".

وأضاف ذكري أنه يملك الكثير من الخبرات القانونية والاقتصادية بحكم العمل في مصر وخارج مصر، لافتا إلى أنه عمل مع المهندس إبراهيم محلب عندما كان رئيس الحكومة ولديه القدرة على معرفة ما يدور في أذهان المواطنين ويعرف جيد ما يردون.