أخبار مصر | المستشار محمد ذكري: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر المستشار محمد ذكري: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب المستشار محمد ذكري ناصف، مرشح حزب الوفد لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة 2020، الشعب المصري بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 خاصة أن هناك تقدم كبير في جميع القطاعات والمجالات لذلك وجود مجلس الشيوخ سوف يكون خير معين لمجلس النواب والحكومة من خلال القوانين التي سيتم سنها لذلك المشاركة واجب وطني على الجميع.
جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد: الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.
ورحب ذكري بالحضور من أهالي كفر حكيم ناهيا وكرداسة، قائلا: "عينت وكيلا للنائب العام لنيابات الجيزة الكلية في عام 1976 لذلك أعرف أهل الجيزة وكرداسة بشكل جيد، وعملت بنيابات مركز إمبابة الجزئية وتم انتدابي بنيابة النقض التجاري مدني، كما قمت بالعمل بدولة الكويت الشقيقة كرئيسا لنيابة التمييز، وعينت رئيسا بمحكمة القاهرة رئاسة الدائرة التجارية والعقود المدنية، ورئاسة الدائرة التجارية وقضايا الاستثمار بمحكمة استئناف".
وأضاف ذكري أنه يملك الكثير من الخبرات القانونية والاقتصادية بحكم العمل في مصر وخارج مصر، لافتا إلى أنه عمل مع المهندس إبراهيم محلب عندما كان رئيس الحكومة ولديه القدرة على معرفة ما يدور في أذهان المواطنين ويعرف جيد ما يردون.
انتخابات مجلس الشيوخ
وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:
يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.
- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.
- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته.
- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.
- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.
- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.
- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.
- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.
- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.
- يقوم بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.
- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.
- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.