أخبار مصر | الكردي: أتطلع لتمثيل الشباب وسأتنازل عن مكافآت "مجلس الشيوخ" لصندوق تحيا مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكردي: أتطلع لتمثيل الشباب وسأتنازل عن مكافآت "مجلس الشيوخ" لصندوق تحيا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الكردي مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه بعد ثورة 30 يونيو بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح للشباب دور رئيسي وفعال في الدولة المصرية، وسعي لتمكينهم في المؤسسات المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة.

وأكد "الكردي" أن هناك أحلام للشباب لم تصل إلى مكانها بعد، وأنه يتطلع من خلال مشاركته في مجلس الشيوخ أن يكون ممثلًا للشباب، مقدمًا تنازله عن كل الحقوق والصلاحيات تحت القبة من حصانة وكذلك المكافآت لصالح صندوق تحيا مصر بما يخدم الوطن.

وأوضح مرشح حزب الوفد بالنظام الفردي في محافظة الجيزة في انتخابات مجلس الشيوخ، التحالف جاء بين الأحزاب تفعيلًا للمادة الـ5 من الدستور، وحفاظًا على التماسك والوحدة داخل الوطن لصالح الدولة المصرية، ليعمل مجلس الشيوخ بكوادر وفئات مختلفة من شباب وذوي خبرات ومرأة وذوي الهمم وعمال وفلاحين وغيرهم، معبرًا عن طموحات وأمنيات الجميع بقوانين وتشريعات تحفظ وتضمن لهم حقوقهم وتفرضها.

وشدد "الكردي" على أن الأحزاب جميعها على قلب رجل واحد من أجل مصر أولًا، واختيار المرشحين يجب أن يكون عن قناعة بمؤهلات وخبرات تفيد الجميع وليس لمصلحة شخصية أو لأهواء أو ميول أو لأقارب أو دعمًا لفلان ضد فلان، لكن على أساس القناعة والخبرة والمؤهلات، لنغير من ثقافة الناخب والمرشح بما يدعم الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقف على الحياد تجاه الجميع ليكون للصندوق والشعب كلمته.

انتخابات مجلس الشيوخ