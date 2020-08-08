أخبار مصر | الكردي: أتطلع لتمثيل الشباب وسأتنازل عن مكافآت "مجلس الشيوخ" لصندوق تحيا مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكردي: أتطلع لتمثيل الشباب وسأتنازل عن مكافآت "مجلس الشيوخ" لصندوق تحيا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد الكردي مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه بعد ثورة 30 يونيو بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح للشباب دور رئيسي وفعال في الدولة المصرية، وسعي لتمكينهم في المؤسسات المختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة.
وأكد "الكردي" أن هناك أحلام للشباب لم تصل إلى مكانها بعد، وأنه يتطلع من خلال مشاركته في مجلس الشيوخ أن يكون ممثلًا للشباب، مقدمًا تنازله عن كل الحقوق والصلاحيات تحت القبة من حصانة وكذلك المكافآت لصالح صندوق تحيا مصر بما يخدم الوطن.
وأوضح مرشح حزب الوفد بالنظام الفردي في محافظة الجيزة في انتخابات مجلس الشيوخ، التحالف جاء بين الأحزاب تفعيلًا للمادة الـ5 من الدستور، وحفاظًا على التماسك والوحدة داخل الوطن لصالح الدولة المصرية، ليعمل مجلس الشيوخ بكوادر وفئات مختلفة من شباب وذوي خبرات ومرأة وذوي الهمم وعمال وفلاحين وغيرهم، معبرًا عن طموحات وأمنيات الجميع بقوانين وتشريعات تحفظ وتضمن لهم حقوقهم وتفرضها.
وشدد "الكردي" على أن الأحزاب جميعها على قلب رجل واحد من أجل مصر أولًا، واختيار المرشحين يجب أن يكون عن قناعة بمؤهلات وخبرات تفيد الجميع وليس لمصلحة شخصية أو لأهواء أو ميول أو لأقارب أو دعمًا لفلان ضد فلان، لكن على أساس القناعة والخبرة والمؤهلات، لنغير من ثقافة الناخب والمرشح بما يدعم الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقف على الحياد تجاه الجميع ليكون للصندوق والشعب كلمته.
انتخابات مجلس الشيوخ
وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:
يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.
- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.
- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته.
- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.
- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.
- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.
- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.
- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.
- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.
- يقوم بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.
- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.
- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.