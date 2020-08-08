أخبار مصر | طارق تهامي: حزب الوفد سيستمر في خدمة الوطن تحت قبة البرلمان

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق تهامي: حزب الوفد سيستمر في خدمة الوطن تحت قبة البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّم الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح حزب الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر" الشكر لأهالي وأبناء كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الجميع يعلم أصول أهالي كفر حكيم والذي كان خير مثال لذلك الوفدي راضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، لما يقدمه من خدمة عامة للناس.

ونقل تحيات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، لأهالي كفر حكيم، الذي أكد أنه عمل فيه أثناء كان وكيلًا للنيابة، موجهة التحية لأهالي كرداسة مؤكدًا على شعار "انتخب الوفد".

وأشاد "تهامي" بالدور الأمني في الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الدعاية الانتخابية وكذلك خلال فترة الانتخابات وعملية التصويت، مؤكدًا أن مصر تواجه خطورة كبيرة في العالم من حولها، سواء كان بأزمة سد النهضة أو ما يحدث في ليبيا، الأمر الذي رأينها ضروريًا للتحالف.

وأوضح مرشح حزب الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، أن تحت قبة مجلس الشيوخ لن يستمر التحالف، سيتحدث الوفد بوفد يته وكل بهويته، ليكون في خدمة الوطن والمواطنين، نريد المحافظة على هذا البلد، ومن حقنا الانتقاد ورفض القوانين، لكن في اللحظات الحاسمة نقف إلى جوار الدولة للعبور من أي أزمة.

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ولفت "تهامي" إلى أن عدم وجود تماسك في لبنان والتفكك هناك جاء لأنهم لم ينتبهوا لما انتهبت له مصر، ولم تكن الأحزاب على قلب رجل واحد كما في مصر، مشيرًا إلى أن الوفد عبر تاريخه يرى أن "مصر أولًا"، ولم يحدث منذ عهد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين وحتى المستشار بهاء الدين أبو شقة لا يرتضي سوى أن يكون مصر أولًا، وحفظ الأمن والأمان فيها.

وأضاف مرشح حزب الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر" أن الجميع يرى اليمن والسودان وسوريا والعراق، ومصر لم تصل إلى هذه المراحل بفضل المصريين الذين يرى ضرورة التماسك داخل المجتمع.

ودعا "تهامي" بدعم القائمة الوطنية التي تحمل شعار كليوباترا في عملية التصويت، والحرص على الاختيار المناسب والعدد الصحيح في التصويت للنظام الفردي وأن يكون من بين الـ 8 مرشحين الـ 3 الوفديين.

وتابع أن علاقة المرشحين بالانتخابات ليس فقط بالانتخابات فحزب الوفد كما استمر بجوار المواطن 100 عام سيظل 100 عام أخرى، الوفد هو الحزب الوحيد الذي شارك في 3 ثورات، صنع ثورة 1919 وشارك في 25 يناير و30 يونيو، لأنه حزب يفكر قبل اتخاذ القرار بنظام مؤسسي يعلم كيف يتعامل مع قضايا المواطن المختلفة وطرحها باستمرار.

وأشار إلى أن مرشحي الوفدي بالجيزة في 3 أعمار مختلفة، ويطرح الوفد مرشحين يفخر بهم وتفخرون بهم أثناء عملية التصويت، وهذا مشروع مستمر منذ 100 عام وسيستمر 100 عام أخرى.