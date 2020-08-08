شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحرر محضرًا لمرشح النور بمطروح لاستغلال دور العبادة فى الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح د عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن مديرية أوقاف مطروح قد أزالت لافتة الدعاية الانتخابية التي تم تعليقها لصالح المرشح صابر رفاد على أحد مساجد منطقة القصر بمدينة مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

وحررت محضرًا بالواقعة اليوم الجمعة 7 / 8 / 2020م تحت رقم 4364 لسنة 2020م لمخالفة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية .

هذا وحذرت وزارة الأوقاف كل من تسول له نفسه مجرد محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعها تحت نظر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شأنها في المخالفة .

وكانت اللافتة التى وضعت على أحد مساجد قرية القصر غرب مدينة مرسى مطروح لصالح المرشح الفردى لحزب النور بمطروح قد أثارت جدلا كبيرا فور تعليقها على أحد حوائط المسجد على وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة .