شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تصدر دليلًا استرشاديًا للناخبين بالخارج عن طريقة التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على الحقوق الدستورية والقانونية للمصريين المقيمين بالخارج، في المشاركة السياسية لاختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ 2020، وراعت مصالحهم باعتبار الحق في الحياة والعيش الكريم لا يسمو عليه حق أخر، حيث دشنت الهيئة الوطنية للانتخابات نظام التصويت البريدى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 باستخدام أحدث الوسائل والسبل لضمان حقوق الناخب.

وفى هذا الإطار، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، دليلا استرشاديا على موقعها الرسمى للمصريين بالخارج عن كيفية التسجيل والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.









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