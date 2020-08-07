شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية: مصر تملك المقومات لجذب حركة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن القيادة السياسية تهدف إلى جعل موانئ مصر الأكثر جذبا لحركة التجارة العالمية والاستثمار، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لذلك.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة،أن النقل البحري سيظل رقم واحد بين قطاعات النقل لكونه مستدام ونظيف وصديق للبيئة وآمن، موضحا أن النقل البحري يشهد تطور كبير مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن النقل البحري لابد أن يكون قاطرة التنمية في مصر، قائلا:«تكامل وسائل النقل لابد منه ولكن النقل البحري سيظل الأساس في حركة التجارة العالمية».

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مصر تهتم بصناعات القيمة المضافة، وإقامة المناطق اللوجيستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.