شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات مديرى وحدات المرور بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبيه حركة تنقلات لمديرى إدارات المرور في مراكز ومدن المحافظة. وتضمنت الحركة نقل المقدم سعيد عبدالحليم من مرور قليوب إلى مرور عرب العلاقات والرائد هانى حجازى من القناطر إلى مرور شبين القناطر والمقدم صلاح حافظ إلى مرور طوخ والنقيب على النواوى من مرور الخانكة إلى القناطر الخيرية والمقدم محمد النوتى من مرور العرب إلى رئيس قسم مرور شبرا والنقيب امين ابو زيد رئيسا لوحدة مرور قليوب والرائد محمد منتصر لمرور بنها. كما تضمنت الحركة تجديد الثقة للرائد صالح ابو غزالة رئيسا لمرور العبور. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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