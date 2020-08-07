شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات فى مدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة عددا من مقار اللجان لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 شملت «المدرسة الابتدائية الجديدة ومدرسة الحرية ومدرسة الشهيد محمد جمال ومدرسة بيت الدريج ومدرسة اسنيت الثانوية، بمدينه كفر شكر وايضا مدرسة بلتان الرسمية لغات وطوخ الثانوية بنات والشهيد عبدالحميد حسن التجريبية ومجمع المدارس والشهيد الاكشر الثانويه، بمدينه طوخ ومدرسة ابن سينا وسعد الدين الشاذلى والثانوية بنات والشهيد علاء الدين سليم الثانوية وفيوتشر بمدينه قليوب، كما تفقد مدرسة حسن ابو بكر الرسمية للغات وو التربية الفكرية والشهيد عمر مجدى وعمر بن الخطاب والشهيد عبدالمنعم رياض«بمدينه القناطر الخيرية

واكد «الهجان» ان المحافظة استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ والتى من المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم ١١ من الشهر الحالى وقال ان مهمتنا الأساسية هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية.

وخلال الجوله شن الهجان حمله مكبره على الكافيتريات المخالفه بمدينه قليوب حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالكافيتريات والمقاهي وذلك لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أصحاب هذه المقاهي وعمل محضر لهم كما تم ضبط مواطن يقوم برش المياه بالشارع العام أمام منزله وتم تحرير محضر له.

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات