شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة في حي المناخ ببورسعيد لإزالة الاشغالات.. وأعمال تعقيم في لجان الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بنطاق الحى، وبمشاركة ضباط وشرطة المرافق، تم خلال الحملة رفع العديد من الاشغالات والمخالفات والبنوك الخشبية والأستندات، كما تم ازالة والتحفظ على عدد من الموازين وفتارين السجائر والمناضد، وتم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة والحواجز لفتح الشوارع امام الحركة المرورية.

وقامت الحملة بالمرور بشارع ستالينجراد وشارع كسرى وشارع النصر وشارع أسوان وشارع الأمين ومحيط مسجد مريم، تم التحفظ على عربات لنباشين صناديق القمامة لما يسببوه من تلوث للبيئة بسبب نثر القمامة، والتحفظ على عدد ٢ من الدواب وتسليمهم لجمعية الرفق بالحيوان.

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ لإزالة كافة المخالفات والاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى استكمال الحملات يوميا صباحا ومساءا بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين.

كما قام رئيس حي المناخ بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس التي ستقام بها لجان انتخابية، لانتخابات مجلس الشيوخ بنطاق الحى، وقامت إدارة شؤون البيئة بالحي بالمرور تباعا على كافة المدارس المقام بها لجان انتخابية وتمت اعمال التطهير والتعقيم بها في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم خلال هذه الفترة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وجارى استكمال اعمال التطهير والتعقيم داخل وبمحيط المدارس بنطاق الحى.