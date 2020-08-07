شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: إزالة 2684 تعديًا على أملاك الدولة منذ منتصف مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، في بيان له أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 2684 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي

وأشار محافظ الغربية أنه تم إزالة 857 مخالفه تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 44 فدان و 11 قيراط و 3 سهم، وإزالة 742مخالفة بناء بمساحة 922 ألف و 82 مِتْرًا . بالإضافة إلى إزالة 1085 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 229 ألف و657 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء علي تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.