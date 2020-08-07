شكرا لقرائتكم خبر عن دسوق تنهي استعداداتها لانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مدينة دسوق لإنتخابات مجلس الشيوخ من خلال تجهيز المقار الإنتخابيه، وفي هذا الإطار تفقد اللواء حسين لبيب حسين، رئيس المركز والمدينه تلك المقار الإنتخابيه للإطمئنان على جاهزيتها لإجراء العمليه الإنتخابيه.

كما تفقد تجهيز تلك اللجان بكشافات الصوديوم في محيطها بقري ومدينة دسوق , ومن المقرر إجراء تلك الإنتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ورافقه في جولته كلا من السيد شنقار، نائب رئيس المركز ةالمدينه ورجب الراعي، وأيمن غانم، مسؤلي قسم الكهرباء.

وتم التأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات أثناء العمليه الإنتخابيه حفاظا على سلامة المواطنين.