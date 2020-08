شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة بناء أنف بعد استئصالها.. بحث علمي لفريق جراحي من أطباء التجميل بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق من علماء جراحة التجميل بكلية الطب جامعة طنطا بقيادة الأستاذ الدكتور نادر المليجي في نشر بحث بعنوان «Unilateral or bilateral freestyle infra-orbital perforator flap in reconstruction of external soft tissue nasal defects»، حول استخدام تقنيات جراحية جديدة لاعادة بناء أنف مريض كان قد تم استئصالها عقب إصابته بمرض خبيث انتشر في الانف واستدعى الأمر استئصال الأنف كاملاً، ونشر البحث الجديد بمجلة جراحة التجميل الاوربية.

أشار الأستاذ الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أن البحث المنشور يعد سبق علمي لفريقه البحثي وللجامعة، مضيفاً أن ذلك يأتى نتيجة خطة الجامعة لاستكمال تطوير قطاع البحث العلمىوتشجيع الباحثين على الابتكار ونشر الأبحاث الخاصة بهم بمجلات علمية ذات معامل تأثير مرتفع.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الجامعة أن هذا الاجراء الجديد يعد انجازاً طبياً جديداً يتوج جهود إدارة الجامعة في سعيها الدائم للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية بمستشفيات الجامعة، مشيداً بالجهود العلمية لفريق الأطباء والباحثين في نشر الاجراء الجديد في مجلة عملية ذات معامل تأثير مرتفع الأمر الذي يسهم في تحسين وتنمية مسيرة البحث العلمئ بالجامعة، ويعد إضافة لمكانة الجامعة العلمية والبحثية المتميزة بين مثيلتها من الجامعات. .

أجرى الجراحة الأستاذ الدكتور نادر المليجي أستاذ جراحة التجميل كلية الطب بالجامعة مع مجموعة من خبراء جراحة التجميل الأستاذ الدكتور ياسر الهواري والأستاذ محمد خضر والأستاذ الدكتور كريم الشرقاوي.