شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن بني سويف»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حضانتين خالفتا تعليمات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بتشكيل لجنة قانونية ضمت مدير إدارة ببا الاجتماعية، ومدير إدارة الأسرة والطفولة، لفحص شكوى أهالي مدينة ببا، من حضانتين بشارع الشباب، والفخرانى، بسبب عدم اتخاذ القائمين على إعادة تشغيلهما للاجراءات الوقائية التي قررتها وزارة التضامن لإعادة تشغيل الحضانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وعلى صعيد آخر، أمرت وكيلة الوزارة، فريق التدخل السريع، باتخاذ الإجراءات الصحية والقانونية، عقب شكوى من بعض الأهالي بوجود طفل بلا مأوى في الشارع بجوار مبنى المحافظة القديم بشرق النيل وإنقاذه من التشرد.

وعلى الفور، توجه رئيس فريق التدخل السريع صالح أحمد سيد رئيس الفريق لفحص الشكوى وتم مقابلة الطفل ويدعى شريف سيد محمد مصطفى وهو من محافظة الفيوم، وتبين من خلال بحث حالة الطفل أنه يتيم الأم، والأب مسجون، ويبلغ من العمر 14 عام تقريبا، وتم إيداع الطفل في مجمع الدفاع الاجتماعي للرعاية الاجتماعية.