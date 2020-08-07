شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الأسماء النهائية لمرشحي المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات في البحيرة، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية، وعددهم 41 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد فردية في دائرة محافظة البحيرة.

وتعرض القائمة التالية، أسماء المرشحين وأسماء شهرتهم إن وجدت ووظائفهم والصفة الحزبية والرمز الانتخابى، حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، وهم:

محمد حميدة على البنا، محمد البنا، مدير وشريك بشركة كوزموس للسياحة، حزب مستقبل وطن ، أباجورة. محمد سعد زكى السعدى، محمد سعد الشلمة، رئيس مجلس إدارة شركة هايجاست، حزب مستقبل وطن، كتاب. عيد على مهدى بلبع، الدكتور عيد بلبع، أستاذ جامعى متفرغ، حزب مستقبل وطن، قناة السويس. أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، أحمد قرقورة، بالمعاش، حزب مستقبل وطن، سلم. عادل حسن ابو الفتح الطنيخى، علاء الطنيخى، محرر معد بالتلفزيون المصرى، حزب مستقبل وطن، قلم. أمين جابر محمود الصيرفى، أمين الصيرفى، محام حر، حزب مستقبل وطن، سنبلة قمح. السيد سيد احمد محمود القفاص، السيد القفاص، معلم خبير إعدادى بالمعاش بإدارة إيتاى البارود التعليمية، حزب مستقبل وطن، مسدس. جلال سعد حسن حسن، المهندس جلال سعد حسن جلال، معلم إعدادى بالمعاش بإدارة إدكو التعليمية، حزب الريادة، زجاجة مياه. عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول طبلية، عبد الرسول طبلية، معلم خبير لغة عربية، حزب النور، نظارة. أشرف محمود محارب إدريس، أشرف أبو كاشيك، مفتش مالى وإدارة بالإدارة الصحية بالدلنجات، حزب النور، فانوس. إسلام أحمد على حامد على المغربى، المهندس اسلام المغربى، مدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، حزب النور، كرسى. محمود محمد طه على غلاب، الشافعى، مدير عام كبير باحثين مأمورية ضرائب دمنهور قيمة مضافة، حزب النور، مظلة. سامى صبحى عبدالحميد فرحات، سامى عرفات، ليسانس حقوق، مستقل، حصان. مصطفى كامل حسن سلمان،طبيب بيطرى حر، مستقل، كف. منشاوى غانم محمد جابر، محام، مستقل، ساعة يد. شعبان جلال شعبان قطب، رضا جلال أبو حمره، إمام وخطيب ومدرس مدير أوقاف البحيرة، حماة الوطن، جرار زراعى. أشرف بشير فتح الله عبد المجيد، أشرف رحيل، محام، مستقل، طائرة هليكوبتر. عمر رمضان هيبة، عمر هيبة حجاج، مفتش بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حزب المصريين، لوزة القطن. محمد محمد عفيفى عوض، محمد عفيفى الباجورى، كميائى بالإدارة الصحية بالدلنجات، مستقل، صقر. ماجدة حسن عبد الهادى جلاله، باحثة إجتماعية بمديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة، مستقل، مظروف بريد. حازم توفيق محمد حسن، حازم حزيمة، محام، حزب مصر المستقبل، مدفع. محمد كمال أمين خليل، حاصل على بكالوريوس تجارة، الوفد الجديد، نخلة. عصام السيد على محمود، عصام الناظر،كبير باحثين بدرجة مدير عام بمأمورية ضرائب كفر الدوار ثان، حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، رغيف عيش. تهانى عبد العظيم عبد الله الشيخ، تهانى الشيخ، أخصائى نفسى بالإدارة التعليمية بحوش عيسى، مستقلة، زهرة عباد الشمس. نبيله على عطية عوض، نبيلة سالم، خبير إجتماعى بمحكمة الأسرة بأبوحمص، مستقلة، عنقود عنب. هدى عطية على سلامة، هدى الكلاف، بالمعاش، مستقلة، ديك. محمد إبراهيم على الجندى، محمد الجندى، عميد مهندس بالمعاش، مستقل، غصن زيتون. مها عبد المنعم على حسن التحفة، مها التحفة، مدير عام مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، مستقلة، شمعة. ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش،مراقب أول الوبائيات والترصد بمديرة الصحة بالبحيرة، حزب حماة الوطن، تاج. مدحت يحيى على غازى، مدحت غازى، معلم خبير لغة فرنسية بمدرسة لطفى الأسطى الثانوية بنات، مستقل، تمساح. نهله عبد الونيس عبد الزين قاسم، نهلة قاسم، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، حزب المؤتمر، سيف. ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوى، ياسر توفيق القلتاوى، عضو مجلس إدارة المصرية الدولة وصاحب مكتب استيراد وتصدير، حزب الوفد الجديد، دبابة. عمر عيسوى عبد الرؤوف عرفات، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، حزب الوفد الجديد، علم. محمود ربيع شعبان الحناوى، محمود ربيع الحناوى،أخصائى تنمية إدارة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مستقل، جرس. هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن، هناء فتحى، مدير مدرسة بإدارة التحرير التعليمية، حزب حماة الوطن، ماسة. محمد أحمد محمد عشيبه، الإعلامى محمد عشيبه، أخصائى علاقات عامة بشركة الخدمات التجارية البترولية، مستقل، مسطرة. هشام على أحمد أبو ريه، هشام أبو ريه، محام حر، مستقل، فنجان. قاسم مصطفى محمد شعلان، قاسم شعلان، محام، مستقل، هدهد. عطيه عبد الفتاح خضر شاهين، عطيه شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمعاش حاليًا، مستقل، بندقية صيد. طه زكريا عبد الجواد الشهاوى، طه الشهاوى، مأمور جمرك، مستقل، سفينة. مسعود عبد القادر إبراهيم يونس، العمدة مسعود عبد القادر الحبونى، عمدة الأبقعين بمركز حوش عيسي، حماة الوطن، مروحة.

المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية