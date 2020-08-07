شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطهير و تعقيم لجان انتخابات الشيوخ بمدينة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت فرق تابعة لمجلس مدينة بورفؤاد أعمال تعقيم وتطهير المدارس المخصصة كلجان لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يوم الثلاثاء والاربعاء القادمين كجزء من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة المواطنين. وقامت مجموعات فنية من التربية والتعليم بمراجعة التوصيلات الكهربائية وحالة الكشافات وتزويد كل لجنة بمولد كهربائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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