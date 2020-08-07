شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة ٦ أشخاص في حادثي سير على طريق مطروح الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو ٧٠ بالطريق الإقليمي إتجاه القاهرة أسفر عن إصابة عماد محمد عبدالله ٤٦سنة من القاهرة يعاني من كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي. وأعلن وفاة محمد حسن محمد ٤١سنة من القاهرة والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى الحمام المركزي بينما دخل مستشفى العلمين النموذجي أثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مارينا ٢كلا من: أحمد فوزي عبدالوهاب ٤٦سنة من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي ٥سم و معتز أحمد فوزي ٧ سنوات من الإسكندرية يعاني من كدمات متفرقة بالجسم ونورا أحمد فوزي ٨سنوات من الإسكندرية تعاني من كدمات وسحجات متعددة بالجسم وسارة حامد عبدالستار ٣٣سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالفم وكدمات متفرقة بالجسم الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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