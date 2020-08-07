شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات حي العرب ببورسعيد لإزالة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب اعمال ادارة الاشغالات بشن حملات تم فيها إزالة عربات الفاكهة والخضار، ورفع الأستندات الحديدية التي تعيق حركة الطريق لبائعي الملابس، والتحفظ على الكراسي والمناضد الخاصة بالمقاهى الذي تعيق حركة الطريق، والتحفظ على موازين الباعة الجائلين المخالفين الذي يشغلون حرم الطريق، ومصادرة الاشغالات بمختلف نشاطها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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