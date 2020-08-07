شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوضح خطوات رسوم التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن الانتهاء من إعداد رسوم التصالح في مخالفات البناء تمهيداً للعرض و التصديق من المجلس التنفيذي ثم تفعيلها عقب النشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح رحمي أن رسوم التصالح بعد التعديل ليست مبرراً لعدم تقدم المواطن بطلب التصالح ودفع رسوم جديه التصالح لأنه سيتم عمل مقاصة بين ما دفع في جديه التصالح وما هو مستحق عليه من رسوم.

وأشارالمحافظ أن آخر موعد لدفع جديه التصالح لمن تقدم بطلبات تصالح سابقا هو ١٥ / 8، آخر موعد للتقدم بطلبات تصالح جديده ودفع رسوم جديه التصالح هو ٣٠ / ٩.

وأصدرالمحافظ توجيهاته بفتح المراكز التكنولوجية يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء جميع المراكز والمدن والأحياء تخفيفا على المواطنين وللحد من الازدحام ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.