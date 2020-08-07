شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٠ محضر أشغال طريق لمحلات مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن ضبط 30 محضر اشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتحفظ علي 150 حالة تعدي علي الارصفة بالمخالفة من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم. وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تحرير 633 مخالفة اشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ علي أكثر من 975 حالة اشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وازالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة. وأشار بانه يوميا يتم علي فترتين صباحا ومساءا رفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالاضافة الي ازالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة . يأتى ذلك استمرارا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات ازالة اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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