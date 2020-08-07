شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن ونصف سماد زراعي مدعم بمحال غير مرخصة في العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للمعروض من السلع للمواطنين والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك ، مع الدفع بحملات لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعومة للمواطنين وإستغلال البعض وبيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت لجنة للتفتيش على أسواق ومحلات بيع المنتجات والسلع بمدينة العلمين من ضبط 1,5 طن أسمدة مدعم بأحد المحلات غيرالمرخصة لبيع الاسمدة الزراعية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح أن بالمرر على محلات تجارة الاعلاف والاسمدة الزراعية والمبيدات بنطاق الادارة الزراعية بالعلمين للوقوف على مدى ترخيص تلك المحلات وصلاحية الاسمدة والمبيدات، تم ضبط احد المحلات لبيع الاسمدة والمبيدات الزراعية بمزاولة النشاط دون تراخيص وعدم وجود مسئول زراعى بادارة المحل.

وبفحص الأسمدة والمبيدات الموجودة بالمحل تم ضبط كمية من سماد نترات النشادر المدعم من وزارة الزراعة للمزارعين تباع بالمحل بالسعر الحر بعدد 34 شيكارة زنت الشيكارة 50 كجم تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمخزن الادارة لزراعية بالعلمين وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ بقسم الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.