شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية: صالة مجهزة بمجمع الكليات النظرى لتسجيل رغبات اختبارات القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، تجهيز مقر بصالة كلية الحقوق بمجمع الكليات بشبين الكوم وإمداده بأجهزة كمبيوتر ونت فائق السرعة لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم لإجراء اختبارات القدرات بكليات الإعلام والتربية النوعية والتربية الرياضية، وطباعة إيصالات التسجيل. وأشار إلى أنه سوف يتواجد موظفين من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرتها وزارة التعليم العالى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب، وتذليل أى عقبات تواجههم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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