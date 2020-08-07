شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية تقدم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأمير إدوارد بكندا (UPEI) عن تقديم عددا من المنح الدراسية الكاملة لأول عشرة طلاب من الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من خلال فرعها بمقر الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان صادر، اليوم، عن فرع جامعة الأمير إدوارد بكندا بفرعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مقر الجامعات الكندية في مصر يطبق أول نموذج استضافة لفروع الجامعات الأجنبية لتقديم برامجها الدراسية في مصر، حيث بدأت عام ٢٠١٨ باستضافة فرع جامعة الأمير إدوارد بكندا لتقديم عددا من البرامج الدراسية الأكثر تميزا، ومواكبة لمتطلبات السوق المحلي، والعالمي مثل هندسة التصميم المستدام، وعلوم الحاسب (ويشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو، وتحليل البيانات)، وإدارة الأعمال (ويشمل تخصصات في ريادة الأعمال، والتسويق، والمالية، وغيرها)، والآداب (ويشمل تخصصات في الاقتصاد والعلوم السياسية).

ويقدم هذا النموذج تجربة تعليمية فريدة من نوعها، إذ يحصل الطلاب على شهادتهم الجامعية من الجامعة الأم بكندا من خلال فرعها المقام على أرض مصر، إلى جانب توفير الفرصة للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج للسفر إلى مقر الجامعة بكندا بعد الانتهاء من العام الدراسي الأول.

يذكر أن فرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقدم مجموعة من المنح الدراسية الخاصة بالتفوق الدراسي، والرياضي، والفني، وغيرها، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الجامعة من خلال البريد الالكترونى [email protected] أو من خلال الموقع الالكترونى uofcanada.edu.eg ، وكذلك التواصل مع إدارة الجامعة هاتفيا من خلال رقم ١٦٨٣٨.