شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة فى الغربية.. تفاصيل حادث انهيار عقار المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة لا تزال مستمرة فى حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الحادث خلال الفيديو جراف التالى:

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