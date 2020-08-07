شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه خط رئيسى بمدينة الباويطى بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز الواحات بالدفع بمعدات الوحدة المحلية لإصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة سنتر التوني مدينة الباويطي، وتم شفط المياه وإعادة تصليح الماسورة ، وقامت رجال النظافة بتمهيد الطريق وإعادة الشئ لأصله.
كان تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم إنشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية، حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة، ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.
وتابع المحافظ، التجهيزات النهائية للموقف، حيث تفقد دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وأعمدة الإنارة وأرضيات الموقف وأماكن وقوف السيارات والخطوط وبالوعات الامطار واللافتات والمقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وغرف الخدمات والتحكم والمراقبة للموقف.
وشدد المحافظ على تنفيذ كافه التجهيزات وفقا لأعلى الموصفات قبل استلام الأعمال من الشركات المنفذة، مشيرا إلى أن الموقف الحضارى يعد أحد المطالب الهامة والملحة للمواطنين المترددين على المنطقة لتيسير الحركة المرورية وإنهاء أى تكدسات تسببها انتظار ووقوف سيارات السرفيس بالمنطقة.
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