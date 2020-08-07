شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الاستبشار فقه الحياة.. وهو أوسع من مساحة الضيق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الاستبشار هو فقه الحياة، والإنسان يتقلب في لحظات كثيرة، لكن في الأفق دائما الخير والاستبشار والأمل والحياة. وتابع المفتى، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوقت تم ترتيبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحسب وقته بالدقيقة وكل لحظة في حياته حتى الخاصة مسجلة، لأجل أنه سيكون هداية ونبراسا للأمة.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الذي ينظر في النص الشريف يجده يعطينا فكرة التفاؤل والاستبشار والأمل، موضحا أن نظرة الإنسان في الحياة أنه كلما ضاق عليه الأمر يعلم أن الفتح أقرب. وأكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لن يغلب عسر يسرين، مشيرا إلى أن مساحة الاستبشار أوسع من مساحة الضيق.

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