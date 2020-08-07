شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مصر الطيران تسير 34 رحلة دولية تقل 3500 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى، غدا السبت، رحلاتها إلى 34 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، بيروت، بغداد، تونس، لندن، أثينا، باريس، نيويورك، إسطنبول، روما، جنيف، أمستردام ، فرانكفورت، بروكسل، برلين، فيينا ، ميونخ، البحرين، الشارقة، نيروبي، الخرطوم، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى ميلانو ، أبو ظبي ، دبي، و رحلات استثنائية إلى الرياض، جدة، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى اسوان، ورحلتين جويتين، إلي شرم الشيخ، و الغردقة، ورحلات الشحن الجوى .

Advertisements

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.