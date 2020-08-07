شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى عن أزمة سد النهضة: نتفهم موقف مصر.. ويجب التوصل لحل سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو على سؤال اذا احتاجت مصر تصويتا في مجلس الأمن لحفظ حقها في مياه النيل في ظل أزمة سد النهضة فما سيكون موقف موسكو وقتها، قائلا إن بلاده تتفهم الموقف المصري في الدفاع عن الأمن المائي، ويجب على مصر والسودان وإثيوبيا الأخذ في الاعتبار مصالح كل منهم، مضيفا أن المسألة صعبة للغاية ويحب على الدول الثلاث التوصل لحل سلمي ومقبول بعيدًا عن مجلس الأمن أو أي منظمات دوليه ففي النهاية هم دول جوار لديهم مصالح مشتركة أخري إلى جانب مشاكل سد النهضة.

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وكان جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة صرح في وقت سابق في بداية توليه لمنصبه في القاهرة إنه من أهم الإنجازات التى حققتها روسيا على الساحة الدولية هو توطيد التعاون "الروسى - المصرى"، حيث تلقت علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين فى السنوات الأخيرة دفعة قوية جديدة فى مجالات الإنتاج والطاقة، بما في ذلك القطاع النووي المتطور والزراعة والثقافة.

وشغل بوريسينكو منصب المستشار والوزير المفوض في السفارة الروسية بأمريكا خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011 ثم نائب مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية عام 2014 وأخيرا مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.