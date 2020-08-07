شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الوباء ينتهى بوجود لقاح.. والمنظومة الصحية بمصر لن تنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية دائما صادقة مع الشعب المصرى وكل الأرقام التي أصدرناها بشأن إصابات كورونا حقيقية، عدا بعض الحالات التي تم علاجها منزليا لم تكن مسجلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار": صرحنا بأن شهر يونيو، هو الشهر الذى سيشهد فترة الذروة ولم تكن توقعات ولكن كانت نتيجة دراسات، والفيروس مازال موجودا والشعب التزم إلى حد كبير، ولكن حالة الاطمئنان الكبيرة الموجودة لدى الشعب المصرى مقلقة.

وتابع: "نتمنى أن نصل إلى صفر إصابات وأعلنا أن الفيروس تحت السيطرة وهذا لا يعنى انتهاء الأزمة، ولن تنتهى الأزمة إلا بعد اكتشاف اللقاح، ومصر تشارك بقوة في الدراسات للبحث عن اللقاحات، وحتى الوصول إلى اللقاح الدور الرئيسى يقع على الشعب المصرى والإجراءات بسيطة جدا، مشيرا إلى أن المنظومة المصرية لن تنهار.