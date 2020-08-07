شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى يقدم تعازيه للمصريين بعد وفاة 3 فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير الروسي جيورجي بوريسينكو خلال حواره في برنامج مدار الغد تعازيه للشعب المصري في وفاة 3 مواطنين مصريين في انفجار بيروت.

وتحدث السفير الروسي جيورجي بوريسينكو خلال حواره عن مشروع الضبعة النووي، قائلاً إن بناء وتشييد محطة نووية يتطلب الكثير من الاحتياطات الأمنية والصحية، موضحاً أن العمل تعطل نسبياً فى المشروع بسبب أزمة كورونا، إلا أنه سيتم تسريع عملية التدشين بعد انتهاء من تلك الازمة.

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وكان جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة صرح في وقت سابق في بداية توليه لمنصبه في القاهرة إنه من أهم الإنجازات التى حققتها روسيا على الساحة الدولية هو توطيد التعاون الروسى - المصرى، حيث تلقت علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين فى السنوات الأخيرة دفعة قوية جديدة فى مجالات الإنتاج والطاقة، بما في ذلك القطاع النووي المتطور والزراعة والثقافة.

وشغل بوريسينكو منصب المستشار والوزير المفوض في السفارة الروسية بأمريكا خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011 ثم نائب مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية عام 2014 وأخيرا مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020