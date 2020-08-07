شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح حقيقة فرض ضرائب على تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار أكثر من رأى في إخضاع مصلحة الضرائب لضريبة الدخل، حال ضبط المتهم، فى حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، سلطت الفقرة الرئيسية "بتلفزيون الخليج 365"، التي قدمتها الزميلتين حور محمد ورغدة بكر، وأعدها الزميلين تامر إمام وأحمد حسنى، الضوء على تلك القرارات، باستضافة اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق.

وقال اللواء مجدى البسيونى، إن مناقشة المتهم المضبوط في قضايا المخدرات أو غيرها، لا يتم فور ضبطه، لأنه يكون قيد تحقيقات النيابة العامة، وبالتالي فمناقشة المتهم عن تجارته ستكون بعد صدور حكم القضاء تجاهه، وفى حالة براءته لن يتم الاعتماد على اعترافه السابق.

وأضاف البسيونى، في حديث لتليفزيون الخليج 365، أنه حالة صدور حكما على المتهم بتجارة المخدرات يتم مصادرة المضبوطات سواءً كانت أموال أو سيارة أو مواد مخدرة، إضافة أنه لن يعترف بتجارته أو موعد بدء تجارته بأى حال من الأحوال.

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ويوضح اللواء مجدى البسيونى، فى حديث لتليفزيون الخليج 365، حقيقة فرض ضرائب على تجار المخدارات والآداب.



