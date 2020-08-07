شكرا لقرائتكم خبر عن "اوعى تنزل البحر".. تليفزيون الخليج 365 يقدم نصائح للتعامل مع الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نائب رئيس هيئة الأرصاد سابقا، أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتخذها المواطنون بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد بارتفاع درجة الحرارة بدءا من السبت ولمدة 48 ساعة.

وأوضح قطب، في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، أن المشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع درجة الرطوبة بغالبية المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية، سواء نهارا أو ليلا.

وقدّم قطب مجموعة من النصائح الهامة التي يجب مراعاتها على مدار الساعات القادمة، وهي:

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- الإكثار من تناول السوائل سواء خلال ساعات النهار أو الليل، نظرا للفوائد الكبيرة لتلك السوائل في منح الجسم قدرة عالية على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة.

- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، التي تساعد على انعكاس أشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

- بالنسبة للعاملين الذين تجبرهم ظروف العمل على التعرض لأشعة الشمس، فيجب مراعاة الابتعاد عن أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الواحدة وحتى الرابعة ظهرا، والالتزام بارتداء غطاء الرأس الذي يحمي من أشعة الشمس الضارة.

- بالنسبة للمصطافين الذين يقضون الإجازة الصيفية الآن، يجب الالتزام بعدم نزول البحر خلال فترة الليل خاصة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن مياه البحار تشهد عمليات مد وجزر الذي ينتج عنه ارتفاع الأمواج ما بين متر إلى متر ونصف، أما خلال فترة النهار ينصح باستغلال فترة الصباح من السابعة حتى الحادية عشر من أجل نزول البحر، ثم الابتعاد عن البحر خلال فترة تعامد الشمس من الحادية عشر إلى الرابعة عصرا، ويمكن العودة لنزول البحر مجددا من الرابعة وحتى السادسة لحين اقتراب غروب الشمس.