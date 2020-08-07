شكرا لقرائتكم خبر عن "تليفزيون الخليج 365" يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وفقا لتوقعات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بحوالي درجتين أو 3 درجات مئوية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، أن القاهرة ومحافظات الوجه البحرى سيشهدون هذا الارتفاع المصحوب بالرطوبة العالية، في حين يسود طقس معتدل على المدن الساحلية الشمالية، أما شمال وجنوب الصعيد فتزيد فيهما درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

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وأوضح شاهين، أن الطقس يميل للاعتدال في الفترة المسائية على أغلب محافظات الجمهورية مع انخفاض درجة الرطوبة.

وشدد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية ستبلغ ذروتها غدا لتصل إلى 90%، في حين تصل إلى 85% بالقاهرة، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبرر شاهين هذا الارتفاع في درجة الرطوبة، إلى التعرض لمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة مرتفعة في درجة حرارتها ورطوبتها.

وختم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أن التوقعات تشير لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الـ48 ساعة القادمة، على أن تعود الحرارة للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الإثنين على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.